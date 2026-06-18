Recupera AEI una pick up sustraída en un abuso de confianza en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, recuperaron una camioneta tipo pick up, de la marca Ford, línea F150, modelo 1989, de color negro, que fue sustraída a su propietaria bajo el delito de abuso de confianza.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, en abril del presente año, la dueña del automotor, la llevó a un taller mecánico ubicado en la colonia Valle Verde, para realizar diversas reparaciones.

No obstante, el mecánico, incumplió con el periodo de entrega de la unidad, y se negaba a devolverla a la afectada, quien acudió ante esta representación social a interponer su querella.

En atención a la misma, el Ministerio Público inició las diligencias correspondientes que derivaron en que los Policías Investigadores recuperaran la camioneta y la pusieran a disposición de esta Fiscalía, que se encargará de devolverla a su propietaria.

Gracias a los trabajos de investigación y operatividad por parte de los elementos policiacos de esta representación social, se combaten los delitos y se logra reintegrar el patrimonio a los ciudadanos afectados.