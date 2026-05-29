Recupera AEI en Guachochi pick up sustraída mediante fraude en Chihuahua

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, con destacamento en municipio de Guachochi, recuperaron una camioneta tipo pick up de la marca Toyota, línea Tacoma, modelo 2017, de color gris, que contaba con una orden de aseguramiento.

La acción tuvo lugar cuando los agentes ministeriales realizaban trabajos de investigación en calles de la colonia Campesina, en el referido municipio, en donde ubicaron abandonado el citado automotor.

De acuerdo con la información contenida en la carpeta de investigación identificada con el Número Único de Caso (NUC) 19-2026-013074, dicha camioneta fue sustraída mediante fraude cometido en la ciudad de Chihuahua.

Por lo anterior, los policías investigadores aseguraron la camioneta y la pusieron a disposición del Ministerio Público que integra la carpeta de investigación y que realizará las diligencias para la posterior entrega a su propietario.

Gracias a los operativos y trabajos de investigación realizados por los elementos policiacos de esta representación social, se combaten los delitos patrimoniales y se logra reintegrar los bienes sustraídos a los ciudadanos afectados.