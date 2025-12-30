¡Recuerda! El servicio de recolección de basura se suspenderá el jueves 1 de enero

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa a la ciudadanía que, con motivo de la celebración de Año Nuevo, el próximo jueves 1 de enero, el servicio de recolección de basura se suspenderá.

Por ello, se exhorta a la población a tomar las previsiones necesarias por el día que se suspenderá el servicio, mismo que solo se verá interrumpido el día en mención, tal como se hizo el pasado 25 de diciembre.

Las colonias que no tendrán el servicio por este día inhábil para los empleados de la dependencia, son las que su ruta de retiro de basura se da los días martes, jueves y sábado. El servicio se reanudará el sábado 3 de enero de 2026.

Asimismo, el relleno sanitario permanecerá cerrado el día en mención, mientras que el 31 de diciembre laborará en un horario de 7:00 am a 2:00 pm.