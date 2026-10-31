Reúne Alex Domínguez a Maru Campos y Alito Moreno en su segundo informe legislativo

En un encuentro que calificó como histórico para Chihuahua, el diputado federal y dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alex Domínguez, encabezó este sábado su Segundo Informe de Actividades Legislativas, acompañado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván y el presidente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas.

Durante su mensaje, Domínguez destacó la presencia de ambos liderazgos políticos y señaló que nunca antes se había registrado una reunión de esta naturaleza en el marco de un informe legislativo en Chihuahua, al coincidir en un mismo evento la titular del Ejecutivo estatal y el dirigente nacional del partido al que pertenece.

El legislador agradeció públicamente a la gobernadora por acompañarlo, así como a Alejandro Moreno por su presencia y respaldo. También reconoció el acompañamiento de quienes acudieron al encuentro, entre ellos representantes de las dirigencias partidistas, legisladores y autoridades de distintos municipios.

En cuanto a los resultados de su trabajo en San Lázaro, Domínguez informó que durante el periodo legislativo presentó 34 iniciativas propias, impulsó siete propuestas junto con su bancada, promovió nueve proposiciones con punto de acuerdo y realizó 19 intervenciones en tribuna. Asimismo, reportó reuniones de comisiones y encuentros con distintos sectores sociales para abordar temas relacionados con seguridad, salud, educación, desarrollo económico y derechos ciudadanos. Omnia +1

Bajo el lema “Hagamos un Chihuahua Fregón: del compromiso a los resultados legislativos”, el priista reiteró su compromiso de continuar trabajando desde la Cámara de Diputados en favor de Chihuahua y mantener una representación cercana a las necesidades de la población.