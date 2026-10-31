PAN mantiene diálogo con el PRI para construir alianza rumbo a 2027: Daniela Álvarez

La dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Daniela Álvarez, confirmó que continúan las pláticas para construir una posible alianza electoral con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) rumbo a las elecciones de 2027, en las que no descartó una candidatura común para la gubernatura de Chihuahua junto al alcalde con licencia Marco Bonilla.

Avanzan negociaciones con el PRI

Álvarez explicó que existe una mesa de trabajo en la que participan ella, Alejandro y otros integrantes de ambos partidos, con el objetivo de revisar los municipios gobernados por Acción Nacional y el PRI, como parte de las primeras conversaciones para establecer posibles acuerdos de coalición.

Indicó que durante esta semana no se ha realizado una reunión formal debido a que tuvo que atender compromisos en la Ciudad de México; sin embargo, señaló que los integrantes de la mesa han compartido información para avanzar en la construcción de los acuerdos.

Marco Bonilla, en la ruta de una candidatura común

Respecto a la posibilidad de que Marco Bonilla encabece una candidatura conjunta por la gubernatura de Chihuahua, la dirigente estatal consideró que el planteamiento continúa avanzando y que podría concretarse mediante la figura de candidatura común.

No obstante, aclaró que todavía se encuentran en la etapa de negociaciones y que los tiempos legales permiten continuar construyendo consensos entre las fuerzas políticas.

PAN hace pausa en definiciones para privilegiar la unidad

Sobre las diferencias internas que surgieron en torno al proceso de selección de aspirantes, luego de los anuncios realizados durante la visita del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, Daniela Álvarez reconoció que el tema representó un golpe para la militancia.

Explicó que, por ahora, se ha privilegiado el diálogo con las distintas expresiones del partido y se ha puesto en pausa la definición de algunos temas para evitar divisiones.

“Más allá de las aspiraciones, los proyectos personales o lo que cada quien tenga pensado de manera particular, está cuidar a la institución, cuidar al partido, porque sin el partido no hay nada”, expresó.

Asimismo, destacó que observa a una militancia unida y con disposición de continuar trabajando, y señaló a Marco Bonilla como uno de los factores que han contribuido a mantener la cohesión del panismo en Chihuahua.

Definición de candidaturas podría extenderse hasta 2027

Finalmente, sobre los plazos para definir a sus candidatos, Álvarez indicó que los partidos cuentan con agendas y procesos internos propios, pero deben ajustarse a los calendarios establecidos por las autoridades electorales.

Explicó que, aunque existen periodos de precampaña que contemplan el inicio de actividades para quienes aspiren a la gubernatura desde diciembre, las definiciones partidistas pueden continuar construyéndose incluso hasta el próximo año, siempre dentro de los tiempos legales.

Por ello, reiteró que el PAN mantiene abiertas las conversaciones tanto con sus distintas corrientes internas como con el PRI, mientras se construyen los acuerdos rumbo al próximo proceso electoral.