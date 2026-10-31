“Hay que cerrar filas con Maru Campos”; Alejandro Moreno llama a construir alianza PRI-PAN rumbo a 2027

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, llamó a cerrar filas en torno a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y reiteró la disposición de su partido para construir una gran coalición con Acción Nacional y organizaciones ciudadanas rumbo a las elecciones de 2027.

Durante su visita a Chihuahua, donde asistió al segundo informe de actividades del diputado federal y dirigente estatal del PRI, Alejandro Domínguez, Moreno sostuvo que las diferencias partidistas deben quedar en segundo plano cuando se trata de defender los intereses del estado.

Aseguró que existe diálogo permanente con las dirigencias panistas y que el objetivo es construir acuerdos que permitan competir juntos en el próximo proceso electoral.

PRI respalda a Maru Campos y pide cerrar filas

Uno de los pronunciamientos más relevantes del dirigente nacional fue su respaldo a la administración de Maru Campos, al considerar que Chihuahua enfrenta importantes desafíos en materia de seguridad y que requiere el acompañamiento de todas las fuerzas políticas.

“Yo creo que es el momento de cerrar filas con la gobernadora”, expresó.

Moreno afirmó que, independientemente de la filiación partidista de la mandataria, el Gobierno Federal tiene la responsabilidad de respaldar a Chihuahua en temas como seguridad, campo, economía y salud.

Incluso, recordó su experiencia como gobernador de Campeche y aseguró que durante su administración esa entidad registró los menores índices de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes, según su declaración.

“Si vamos juntos vamos a ganar”: insiste en alianza con el PAN

Sobre la posibilidad de que el PRI compita en alianza con Acción Nacional en 2027, Alejandro Moreno sostuvo que su partido mantiene conversaciones institucionales con las dirigencias panistas, tanto a nivel local como nacional.

Indicó que el PRI respeta las decisiones internas del PAN y que corresponde a sus militantes y dirigentes determinar sus candidaturas y mecanismos de selección.

Sin embargo, insistió en que la competitividad electoral debe ser uno de los criterios para construir una coalición.

“Hoy hay que sumar, hoy hay que incluir, hay que pensar en Chihuahua, no hay que dividirse. Uno puede estar con uno o puede estar con otro, hay que estar con Chihuahua, hay que ir juntos, hay que poner las diferencias a un lado”, manifestó.

Añadió que la eventual alianza no debe limitarse a los partidos políticos, sino incorporar organizaciones sociales y ciudadanos que busquen participar en la construcción de una propuesta de gobierno.

Lanza críticas contra Morena y anticipa disputa electoral

En sus declaraciones, el dirigente priista también lanzó fuertes críticas contra Morena y aseguró que su partido buscará impedir que ese movimiento llegue al gobierno de Chihuahua.

Moreno afirmó que existe inconformidad ciudadana por los problemas de seguridad, salud y falta de apoyos federales, por lo que consideró que una coalición opositora podría presentar una alternativa política para 2027.

“En la próxima elección del 27 les vamos a ganar”, advirtió.

Asimismo, acusó al Gobierno Federal de no respaldar suficientemente a Chihuahua y cuestionó las condiciones del sistema de salud, particularmente la disponibilidad de medicamentos y las condiciones laborales del personal médico.

Pide combate firme contra el crimen organizado

En materia de seguridad, Alejandro Moreno respaldó la estrategia de la gobernadora Maru Campos y pidió actuar con determinación contra los grupos criminales, al advertir sobre los riesgos que representa su expansión para la tranquilidad de las familias chihuahuenses.

“Hay que ser implacables, no se puede tener tolerancia con ellos”, expresó.

En una de sus declaraciones más contundentes, sostuvo que quienes cometen asesinatos, extorsiones y otros delitos graves deben enfrentar la fuerza del Estado y sentenció: “Solo pueden estar en dos lugares: en la cárcel o en el cementerio”.

El dirigente nacional reiteró que el PRI está dispuesto a respaldar al gobierno estatal en materia de seguridad, por encima de las diferencias partidistas.

Exige investigar presuntas irregularidades en el INE

Por otra parte, Moreno se refirió a las controversias relacionadas con la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), al exigir que las investigaciones sobre presuntas irregularidades en contratos, adjudicaciones y nombramientos lleguen hasta sus últimas consecuencias.

Consideró que la salida de la exconsejera presidenta no debe representar el cierre del caso y pidió la intervención de las autoridades fiscalizadoras y de procuración de justicia.

También sostuvo que el proceso para elegir a la próxima presidencia del INE debe garantizar la independencia y autonomía del organismo, y manifestó que su preferencia es que sea una mujer quien encabece la institución.

Finalmente, Alejandro Moreno reiteró que el PRI continuará trabajando en Chihuahua para construir acuerdos políticos y electorales, con Alejandro Domínguez al frente de la dirigencia estatal, y aseguró que la apuesta rumbo a 2027 será sumar fuerzas partidistas y ciudadanas.