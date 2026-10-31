Piden mujeres de Cuauhtémoc a Marco Bonilla llevar a todo Chihuahua programas de apoyo, protección y desarrollo para las familias

Mujeres de distintos sectores de la sociedad de Cuauhtémoc sostuvieron un encuentro con Marco Bonilla, en el que compartieron inquietudes, experiencias y propuestas para atender las principales necesidades de sus familias y comunidades, al tiempo que solicitaron llevar a todo el estado los programas de protección, salud, educación y desarrollo económico que han demostrado resultados en Chihuahua Capital.

Durante el diálogo, las participantes abordaron temas como la atención a madres trabajadoras y solteras, la falta de espacios para el cuidado infantil, la prevención del suicidio, la atención a niñas y niños con autismo, la violencia familiar, el fortalecimiento de la educación, el impulso a las mujeres emprendedoras y las oportunidades para jóvenes y artistas.

Al escuchar sus planteamientos, Marco Bonilla compartió algunas de las estrategias que se han implementado en Chihuahua Capital y destacó que los gobiernos deben generar condiciones para que las mujeres tengan independencia económica, acceso a oportunidades y alternativas para salir de situaciones de violencia.

En materia de apoyo a madres trabajadoras, explicó que su administración impulsó, en coordinación con INDEX, el Jardín de Niños y Guardería INDEX, ubicado en un parque industrial, para que las mujeres puedan dejar a sus hijos en un espacio seguro mientras cumplen con sus jornadas laborales.

También destacó la creación de los Centros de Desarrollo Familiar en zonas como Punta Oriente, así como otros espacios de atención infantil, donde niñas y niños reciben cuidado, alimentación y acompañamiento, con el objetivo de brindar tranquilidad a las familias y evitar que los menores queden expuestos a situaciones de riesgo.

Bonilla señaló que los programas sociales son un derecho que debe respetarse y fortalecerse, pero sostuvo que la verdadera transformación de las condiciones de vida se consigue mediante empleos dignos y bien remunerados, para lo cual se requiere seguridad, infraestructura, educación y servicios públicos de calidad que permitan atraer inversiones.

En el tema de prevención de la violencia contra las mujeres, recordó que Chihuahua Capital cuenta con un refugio confidencial y casas de transición para mujeres víctimas de violencia, además de programas de capacitación y la Universidad de las Mujeres, la aplicación “Yo Segura”, iniciativas que buscan ofrecerles herramientas para alcanzar su autonomía y reconstruir sus proyectos de vida.

Por su parte, Karina Olivas compartió que muchas de estas acciones surgieron de conocer directamente las necesidades de las familias, particularmente de las madres que trabajan y requieren espacios seguros para sus hijos. Reiteró su compromiso de continuar impulsando políticas públicas que permitan proteger a las mujeres, fortalecer a las familias y brindar mejores oportunidades a la niñez.