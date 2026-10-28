Los detuvo Policía Municipal con más de 30 porciones de aparente droga en Ávalos

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un hombre y una mujer en la colonia Ávalos, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, tras asegurarles el equivalente a 27 porciones de aparente cristal y nueve de presunta marihuana, además de dinero en efectivo.

La intervención ocurrió cuando policías del grupo de Criminalística, adscrito a la Subdirección de Inteligencia, observaron un vehículo Hyundai blanco cuyo conductor realizó maniobras que pusieron en riesgo a otros automovilistas e intentó cruzar un semáforo en rojo, en el bulevar José Fuentes Mares y calle 16 de Septiembre.

Tras marcarle el alto e interceptar el automóvil, los agentes se aproximaron y observaron en la consola central un maletín abierto con bolsas que contenían presuntas sustancias ilícitas.

Durante la inspección, los policías aseguraron cinco bolsas con una sustancia similar al cristal, equivalente a 27 porciones, y una bolsa con hierba de características similares a la marihuana, equivalente a nueve porciones. También aseguraron bolsas plásticas adicionales, dinero en efectivo y el vehículo.

Las personas detenidas fueron identificadas como Perla Raquel T. N. e Irving Aarón R. V., ambos de 29 años de edad, quienes fueron trasladados al Centro de Detención Zona Sur para su registro y revisión médica, previo a su puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con lo asegurado.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.