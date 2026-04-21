Reconoce Maru Campos a Gilberto Loya por resultados de la Policía Minera y fortalecimiento de la seguridad en el sector

En el marco de la inauguración de la XV Conferencia Internacional de Minería y Expomin Chihuahua 2026, la gobernadora Maru Campos reconoció el trabajo del secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, por los resultados obtenidos a través de la Policía Minera y la coordinación permanente con el sector.

Durante el arranque del evento, la mandataria estatal destacó que la estrategia impulsada por Gilberto Loya ha permitido fortalecer la seguridad en las zonas mineras, brindando condiciones de estabilidad para el desarrollo económico y la operación de las empresas en la entidad.

Gilberto Loya señaló que la Policía Minera forma parte de un modelo integral de seguridad que prioriza la cercanía con los sectores productivos, así como la atención focalizada en regiones estratégicas, lo que ha contribuido a generar entornos más seguros para trabajadores y comunidades.

El evento, que se lleva a cabo del 21 al 24 de abril en Expo Chihuahua, reúne a más de 4,500 asistentes, más de 350 expositores y al menos 30 ponentes nacionales e internacionales, consolidándose como un espacio clave para el intercambio de conocimiento y el fortalecimiento de la industria minera.

La SSPE refrenda su compromiso, bajo el liderazgo de Gilberto Loya, de continuar trabajando en coordinación con el sector productivo para garantizar la seguridad y el desarrollo de Chihuahua.