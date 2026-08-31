Carlos Alcaraz regresa con triunfo en tres sets al Abierto de Estados Unidos

Nueva York. Carlos Alcaraz regresó al Abierto de Estados Unidos y parecía estar lo suficientemente sano como para intentar repetir la hazaña.

El español venció a Román Safiullin por 6-4, 6-4, 6-4 el lunes, sin mostrar problemas con la lesión en la muñeca derecha que había mantenido al español de 23 años fuera de las canchas desde abril.

Tras la también bicampeona del US Open, Aryna Sabalenka, en el estadio Arthur Ashe, Alcaraz, segundo cabeza de serie, se mostró más cómodo a medida que avanzaba el partido y desplegó el juego completo que lo ha convertido en uno de los favoritos del público neoyorquino. Se llevó la mano a la oreja para animar al público a que lo vitorearan con más fuerza y alzó el puño tras un bonito remate de volea en el último juego del partido.

“Estoy muy contento de haber podido competir de nuevo”, dijo Alcaraz. “Creo que el nivel de tenis va a mejorar, sin duda. Estoy muy satisfecha con el nivel que mostré en mi primer partido”.

Si el siete veces campeón de Grand Slam se mantiene sano, podría convertirse rápidamente en uno de los grandes favoritos, dado que el número uno del mundo, Jannik Sinner, está de baja por una lesión de rodilla y el número 4, Novak Djokovic, perdió en la primera ronda el domingo.

Tras el shock que sacudió el torneo con ese resultado —Djokovic tenía un récord de 19-0 en la primera ronda en Flushing Meadows, donde ganó cuatro de sus 24 títulos de Grand Slam, un récord masculino—, Sabalenka devolvió cierta normalidad.