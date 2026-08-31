La polémica que llevó a John Galliano a renunciar al homenaje que le harían en la próxima Met Gala

Reconocer al diseñador John Galliano era el objetivos de la Met Gala 2027, sin embargo, el resurgimiento de comentarios antisemitas que hizo hace 15 años lo llevó a renunciar al homenaje.Guadalupe Mercado

El Metropolitan Museum of Art ya no rendirá homenaje a John Galliano este 2027. Fue el proipio diseñador quien anunció la cancelación de la exposición que lo convertiría en el tercer diseñador vivo en protagonizar una exhibición monográfica en el Costume Institute, después de Yves Saint Laurent en1983 y Rei Kawakubo en 2017.

John Galliano decide no participar en la Met Gala 2027

Esta mañana, John Galliano dio a conocer en un comunicado que no sería parte de la exposición más importante de la industria. “Continúo asumiendo plenamente la responsabilidad por el dolor que causaron mis palabras en el pasado, especialmente el daño que provoqué a las comunidades judía y asiática, y continúo profundamente arrepentido”, señaló en su comunicado.

El comunicado lo dio en Instagram y hasta este momento es la única foto en sus redes. (@jgalliano)

A pesar de que el Museo Metropolitano de Arte no ha publicado un comunicado oficial, Anna Wintour ya hizo la primera declaración sobre este tema: apoyó la decisión del diseñador.

La decisión de John de pedir al museo que posponga la exposición dedicada a su obra es sumamente valiente y demuestra la clase de hombre que es. Creo que es la decisión acertada, y tanto él como el museo cuentan con todo mi apoyo

Anna Wintour

La controversia que orilló a Galliano a despedirse de la Met Gala

Después de que se diera a conocer el tema de la Met Gala 2027, que se celebrará el lunes 3 de mayo, usuarios de las redes sociales revivieron uno de los episodios más complejos y controvertidos de la vida del diseñador: su dramática salida de Christian Dior en 2011 tras hacer varios comentarios atisemitas y racistas en un bar en París.

Tras esta salida inmediata de la casa, la carrera de Galliano atravesó una pausa que cambió el rumbo tanto de su vida personal como profesional. Luego de años de low profile, regresó discretamente en 2014 como director creativo de Maison Margiela.

Pero ahí no pararon sus polémicas, en la Met Gala 2024, Kim Kardashian volvió a poner en la mira al diseñador por la reducida cintura de su vestido plateado diseñado por Galliano para Maison Margiela.

La diminuta cintura de Kim Kardashian causó polémica durante la Met Gala de 2024, donde el tema era: Sleeping Beauties: Reawakening Fashion. (Getty Images)

¿Cuál era la temática para la Met Gala 2027?

Al mando de Andrew Bolton, director del Costume Institute, la exhibición titulada John Galliano: Horizons abriría sus puertas en la primavera de 2027 para recorrer más de cuarenta años de trayectoria del diseñador. Desde su aclamada colección de graduación de 1984 (firmada por Central Saint Martins y bautizada como Les Incroyables e inspirada en la Revolución Francesa), sus años iniciales en Londres, su paso por Givenchy, su época dorada al mando creativo de Christian Dior hasta su más reciente renacimiento en Maison Margiela, cuyo desfile Artisanal Primavera-Verano 2024 redefinió el espectáculo contemporáneo.

¿Quién es John Galliano?

Galliano es uno de los diseñadores más importantes e influyentes de la moda contemporánea. Se graduó en 1984 en Central Saint Martins con la colección inspirada en la Revolución Francesa, la cual definió la visión creativa que lo caracterizaría y, posteriormente, fundó su propia firma, dando inicio a su carrera dentro de la industria de la moda.

Su trayectoria se ha consolidado por su evolución dentro de algunas de las casas más importantes de la industria. Entre ellas Givenchy: en 1995, se convirtió en el primer diseñador británico en dirigir una maison francesa tan relevante, siendo una de sus etapas más influyentes de su carrera. Un año después, LVMH lo trasladaría a Dior como director creativo.

Durante su estadía en Dior, Galliano redefinió el concepto de la maison y transformó a la alta costura en un espectáculo visual, mostrando en cada pasarela colecciones con distintas referencias históricas llenas de dramatismo que mostraban una narrativa que rompía con la estética tradicional de la moda.