Anuncia Bonilla convocatoria para mejorar escuelas públicas; podrán presentar proyectos hasta el 11 de septiembre

Las escuelas públicas del municipio de Chihuahua podrán acceder a recursos para mejorar su infraestructura y fortalecer sus actividades mediante los programas de Infraestructura Educativa y Escuelas Competitivas, cuya convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 11 de septiembre.

El alcalde Marco Bonilla destacó que estos programas buscan atender las necesidades que existen en los planteles educativos y generar mejores condiciones para las niñas, niños y jóvenes que diariamente acuden a las aulas.

Durante un recorrido por la escuela Pedro Leal, el presidente municipal recordó que el Ayuntamiento ha realizado diversas obras en instituciones educativas, entre ellas la construcción de domos, gradas y canchas deportivas, además de la entrega de apoyos escolares.

Bonilla resaltó que la inversión en infraestructura educativa ha sido una de las prioridades de la administración municipal y señaló que actualmente se ha intervenido en ocho de cada 10 escuelas públicas de la ciudad.

“Yo creo que la calidad de la educación depende muchísimo de la calidad del espacio en la que se imparte”, afirmó.

El edil invitó a directivos y comunidades escolares a acercarse a la Dirección de Desarrollo Humano para conocer los requisitos y presentar sus propuestas.

Explicó que las instituciones podrán participar en cualquiera de los dos programas, dependiendo de las necesidades y características de cada proyecto.

La convocatoria inició este 31 de agosto y las escuelas tendrán hasta el 11 de septiembre para presentar sus proyectos, por lo que el Municipio llamó a aprovechar este periodo para gestionar obras y acciones que permitan transformar los espacios educativos.