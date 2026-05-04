Reconoce CMIC a trabajadores de la construcción por “Día de la Cruz”

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) lanzó un mensaje de reconocimiento los trabajadores de la industria de la construcción.

“En el marco del Día de la Santa Cruz, reconocemos la labor de quienes, con esfuerzo y dedicación, construyen el desarrollo de nuestra ciudad.

Hoy celebramos a las y los trabajadores de la construcción, cuyo trabajo es pilar de progreso”, comentan a través de redes sociales.

Por en este sentido el líder de los constructores, Juan Carlos Montaño Arreola dio a conocer que se espera un incremento de empleo en este ramo ante los proyectos de obra que se anunciaron para el estado.