Reconoce alcalde Marco Bonilla liderazgo de FECHAC y llama a fortalecer alianza con el empresariado chihuahuense

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 10 de marzo de 2026._ El alcalde Marco Bonilla participó en el informe de actividades de la presidenta de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC) región Chihuahua, Emilia Meléndez Villegas, donde reconoció el liderazgo de la institución y destacó su impacto en el desarrollo social del estado durante casi tres décadas.

En su mensaje, el edil felicitó a la presidenta regional y al presidente estatal de FECHAC, Luis Alberto Barrio Ramírez, por encabezar una organización que ha impulsado la educación, la salud preventiva y el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en beneficio de las familias chihuahuenses.

Marco Bonilla destacó que el desarrollo de Chihuahua depende de la suma de voluntades entre gobierno, iniciativa privada, universidades y organizaciones civiles, por lo que reiteró su compromiso de fortalecer la colaboración con el sector empresarial.

Subrayó que el empresariado chihuahuense es ejemplo para el país por su capacidad de producir, invertir, generar empleo y compartir con la comunidad, e invitó a continuar trabajando en equipo para impulsar el desarrollo social y económico del estado.