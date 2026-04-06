Recomienda FO-UACH cuidados básicos para la salud bucal en vacaciones

Ante el inicio del periodo vacacional de Semana Santa, la Facultad de Odontología exhorta a la comunidad a no descuidar la salud bucal durante estos días.

El maestro Jesús Eduardo Argumedo López, docente de esta unidad académica, señala que, pese a los cambios en la rutina, es fundamental conservar hábitos como el cepillado dental al menos tres veces al día, el uso de hilo dental y la moderación en el consumo de alimentos con alto contenido de azúcar.

Asimismo, recomienda evitar el uso de los dientes como herramienta para abrir objetos o envases, a fin de prevenir fracturas o lesiones. En caso de dolor o alguna emergencia dental, sugiere acudir con un profesional y evitar la automedicación.

La Facultad de Odontología reafirma su compromiso con la prevención y el cuidado integral de la salud bucal de la población.