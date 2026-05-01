Recolectó Croquetón 2.4 toneladas de alimento para animales en situación vulnerable

Gracias a la suma de voluntades y el altruismo de la ciudadanía chihuahuense, el Croquetón 2026 reunión, en su primera edición, un total de 2 mil 400 kilos de alimento para perros y gatos en situación vulnerable.

Dicha campaña inició el primero de abril del presente año como un esfuerzo para vincular a las y los chihuahuenses con el enfoque de las políticas públicas impulsadas por el alcalde Marco Bonilla Mendoza, en materia del cuidado de los animales.

A través de esta iniciativa, el regidor del Partido Acción Nacional, Luis Abraham Villegas Escandón, coordinó esfuerzos con la regidora del Partido Verde, Rosario Ávila García y con la coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal para fortalecer los trabajos relacionados a esta noble causa.

En el acto de cierre de esta campaña se informó que, además del total de alimento para perros y gatos recaudado, se recibieron artículos para limpieza de sus espacios e higiene de los animales, premios y material para fumigación.

Finalmente, se reconoció el compromiso de la ciudadanía y reiteró que este tipo de acciones reflejan que, cuando sociedad y gobierno trabajan en equipo, se logran resultados que impactan positivamente en la comunidad.