Recibió Condusef más de 6 mil quejas contra bancos, afores y buró de crédito en 2025

Wendy Pérez, titular de la Unidad de Atención a Usuarios BA8 de la Condusef, delegación Chihuahua, informó que en el portal de queja electrónica de enero a diciembre del 2025, se registraron 6 mil 684 quejas contra alguna institución, ya sea financiera, de afores o seguros.



¿Cómo se dividen? —Principalmente es en contra de bancos, posteriormente seguros; el buro de crédito, nos piden muchas aclaraciones en cuanto al buro, lo que es también lo que son casos de sociedades de información, perdón, que nos dan crédito, las SOFOM, las AFORES, también son las entidades más reclamadas.

¿Qué reclaman? —Bancos, pues sigue siendo principal, cargos y transferencias no reconocidas, seguros sin conformidad por el atraso de la reparación o por la indemnización, también las Afores que son que no les unifican su número, separación de cuentas, corrección de nombre o inclusive también la entrega del propio estado de cuenta.

La delegada compartió a Entre Líneas que son éstas sociedades que prestan crédito, como lo a indicado también, el incumplimiento de los términos de contrato, incumplimientos por el incremento del saldo, inconformidad con el saldo del crédito, es decir, no les entregan la carta de liquidación anticipada, y el Buró de Crédito lo que es cuentas que no se actualizan en el buró, actualización de datos.



Cabe recordar que esta información son las principales causas que se presentan aquí en la unidad, ubicada en Avenida Zarco 2605.