Localiza FEM a los otros dos adolescentes reportados ausentes en Cuauhtémoc

Horas antes fueron localizados los otros dos adolescentes

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación localizaron sanos y salvos a los otros dos adolescentes que fueron reportados ausentes y/o extraviados la noche de ayer jueves, en la ciudad de Cuauhtémoc.

Las pesquisas se activaron luego de que personal del Centro de Adaptación Neurobiológica para Niñas, Niños y Adolescentes del DIF, reportaran ante la Fiscalía de Mujeres, la salida no autorizada de cuatro menores de edad, activándose de inmediato los protocolos de búsqueda.

Fue así que se logró dar con el paradero de los adolescentes de iniciales Y. G. y A. F. R. P. de 16 y 15 años de edad respectivamente.

Una vez que fueron entrevistados por personal de FEM refirieron que su ausencia fue voluntaria y que no fueron víctimas de algún delito.

Cabe mencionar que horas antes fueron localizados los adolescentes de iniciales V.G.A.S. y J.M.C.C. de entre 14 a 16 años de edad.

Esta representación social agradece la colaboración de la ciudadanía y medios de comunicación para socializar las pesquisas y optimizar las labores de búsqueda y localización.