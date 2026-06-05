Detienen Policías Investigadores a probable responsable de cuantioso robo en Parral

Personal de la Agencia Estatal de Investigación adscrito a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvo con una orden de aprehensión a Edgar Iván M. R., de 37 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de robo con penalidad agravada, cometido en la ciudad de Parral.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el presunto laboraba para una negociación de venta de pasturas y forrajes ubicada en la avenida Niños Héroes, entregando mercancías en distintas sucursales.

Además, que de enero a julio de 2023, aprovechó ese vínculo laboral para apoderarse de diversas mercancías, ya que en las entregas que realizaba reportaba menos cantidad de artículos y modificaba las notas de entrega- recepción, con lo que provocó a la víctima una afectación 305 mil 485 pesos.

Edgar Iván M.R. fue detenido en calles de la colonia Del Parque y fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional que lo requirió para llevarlo a la audiencia inicial en donde el Ministerio Público le informará sobre los cargos que se le imputan.

Con los trabajos y diligencias realizadas por esta representación social, se busca, además de castigar a los infractores, procurar justicia a las víctimas de los delitos económico- patrimoniales, así como garantizar la reparación del daño.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).