Reciben sentencia en procedimiento abreviado por cuantioso robo cometido en Parral

• José Onofre A.R. y Ernesto A. G., sustrajeron artículos con valor de $174,972.00 de un bar

Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvieron una sentencia condenatoria de seis años de prisión, dictada en contra de los imputados José Onofre A.R. y Ernesto A. G., por el delito de robo con penalidad agravada.

La investigación ministerial realizada por la Unidad Especializada en Investigación de Delito de Robo, establece que, en mayo de 2024, en dos ocasiones, los hoy sentenciados abrieron hoyos en un muro, para introducirse a un bar ubicado en la calle Constitución, en la ciudad de Parral.

También, que de dicho establecimiento sustrajeron material eléctrico, electrónicos, un equipo de sonido, cajas de cerveza, botellas de licor, herramientas e instrumentos musicales, con lo que provocaron a la víctima una afectación económica de 174 mil 972 pesos.

Ante la carga probatoria que presentó el Ministerio Público, los imputados se acogieron a un procedimiento especial abreviado, aceptando su responsabilidad en los citados hechos delictivos.

El Juez de Control que conoció la causa penal, impuso la sentencia privativa de la libertad en contra de José Onofre A.R. y Ernesto A.G., además de condenarlos a pagar la cantidad de 132 mil 472 pesos por concepto de la reparación del daño.

Los trabajos y diligencias realizadas por esta representación social, buscan, además de sancionar a los infractores, garantizar la restitución de la afectación patrimonial a las víctimas de estos delitos.