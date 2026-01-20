Reciben pacientes pediátricos con enfermedades crónicas atención integral en 4 áreas específicas

– Durante 2025, personal del Departamento de Soporte para la Calidad de Vida, del Hospital Infantil de Especialidades, atendió a las niñas y niños con especialistas en psicología, enfermería, tanatología y cuidados paliativos

El Gobierno del Estado, a través del Hospital Infantil de Especialidades Chihuahua, brinda mediante un modelo de servicio integral, atención médica en cuatro áreas específicas, a pacientes pediátricos con enfermedades crónicas o amenazantes para la vida.

Mediante el Departamento de Soporte para la Calidad de Vida, que está conformado por un médico pediatra paliativista, psicóloga, tanatóloga y personal de enfermería, se da acompañamiento en los ámbitos físico, emocional, psicosocial y espiritual, tanto a las y los menores de edad, como a sus familias.

Durante 2025 se realizaron 54 visitas médicas a domicilio para pacientes con limitaciones de movilidad o en etapa terminal. Además se otorgaron 13 mil 639 atenciones psicológicas y se celebraron nueve “toques de campana” por la conclusión de tratamientos de quimioterapia.

Estas acciones se complementaron con terapias de juego, musicoterapia semanal en el área de preescolares y más de 500 atenciones de terapia asistida con caninos.

También se implementó el programa “Punciones sin dolor”, con más de 2 mil 500 procedimientos apoyados con anestesia tópica y técnicas de distracción, y más de 7 mil atenciones tanatológicas y de acompañamiento espiritual.

De manera adicional, el Hospital Infantil cuenta con aula hospitalaria, arteterapia en quimioterapia ambulatoria y carritos eléctricos para el traslado a quirófano, para atender de mejor manera a las y los pacientes.