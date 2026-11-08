Robert Pattinson y Harry Styles suenan como posibles candidatos para ser el nuevo James Bond

búsqueda del nuevo James Bond sumó los nombres de dos superestrellas para —probablemente— dar vida al célebre agente secreto. Se trata de Robert Pattinson y Harry Styles.

Y mientras el protagonista de The Batman ya realizó pruebas de cámara para interpretar al 007, se sabe que el intérprete de “As It Was” únicamente sostuvo conversaciones sobre la posibilidad de asumir el personaje, de acuerdo con reportes.

De esta forma, la hasta ahora interminable carrera por sustituir a Daniel Craig en el icónico personaje creado por Ian Fleming vuelve a generar conversación (y publicidad gratuita) entre los fanáticos que han esperado la revelación del nuevo protagonista de la saga; cuya última película protagonizada por Daniel fue Sin Tiempo para Morir, estrenada en 2021.

El tenuoso proceso de selección corresponde a la película número 26 de la franquicia, que dirigirá Denis Villeneuve, cineasta detrás de la saga Dune y de Blade Runner 2049.

Robert Pattinson realizó pruebas de cámara para convertirse en James Bond

La “aparición” de Robert Pattinson en la lista de aspirantes a ser el nuevo agente 007 fue dada a conocer por The Hollywood Reporter.

Pattinson se suma a un grupo de candidatos que incluye a Callum Turner, Jack Lowden y Josh O’Connor. Según los reportes, las pruebas comenzaron en Londres durante las últimas semanas de octubre e incluyeron ejercicios de acción, presencia frente a la cámara y lectura de diálogos.

El interés por Robert Pattinson respondería a su experiencia dentro de grandes franquicias cinematográficas y a que existe un vínculo profesional con el próximo director de Bond, ya que Pattinson trabajó con Denis Villeneuve en Dune: Parte Tres, producción que llegará a los cines en diciembre de 2026.

Para Amazon MGM Studios, su experiencia en películas de gran presupuesto y su trayectoria en proyectos de distintos géneros representan elementos que podrían favorecer su candidatura. Sin embargo, ni el estudio ni el actor han confirmado de manera oficial su participación en el proceso.

TheWrap también dio a conocer que Nicholas Hoult realizó pruebas para el papel, lo que amplió el grupo de aspirantes que buscan convertirse en el séptimo actor que encarne oficialmente al agente secreto.

Harry Styles también figura entre los candidatos para interpretar al agente 007

El nombre de Harry Styles en la carrera por seleccionar al nuevo James Bond fue reportado por Variety, que informó que el cantante y actor británico sostuvo conversaciones con la producción sobre el codiciado papel.

A diferencia de Robert Pattinson, Harry no habría hecho pruebas de cámara, sino simplemente estaría considerado entre los actores que podrían interpretarlo.

Más allá de la música, Harry cuenta ya con buena experiencia cinematográfica. Su debut en una producción de gran escala ocurrió con Dunkerque (2017), de Christopher Nolan, donde interpretó al soldado Alex.

participó en Eternals (2021), de Marvel, y protagonizó Don’t Worry Darling (2022), dirigida por Olivia Wilde, y My Policeman (2022).

A su favor podemos decir que cumple con dos “requisitos” para asumir el papel. Es una figura británica con fama mundial y cuenta con experiencia frente a la cámara en producciones de distintos géneros. Sin embargo, su carrera cinematográfica es más breve que la de otros aspirantes.

¿Quiénes son los actores que buscan sustituir a Daniel Craig como el nuevo James Bond?

El proceso de selección del nuevo James Bond ha involucrado a varios actores británicos que han sido mencionados por medios especializados y sitios de apuestas durante los últimos meses.

Algunos llegaron a las pruebas finales y otros permanecen como posibilidades mencionadas por la prensa.

Callum Turner

El actor de Fantastic Beasts y Masters of the Air figuró entre los principales aspirantes. Su nombre ganó fuerza durante este año e incluso recibió el respaldo de Pierce Brosnan, quien lo describió como un intérprete con presencia física y capacidad para asumir el personaje.

Jack Lowden

El protagonista de Slow Horses también participó en las pruebas de cámara. Su candidatura recibió el respaldo de Gary Oldman, su compañero en la mencionada serie de Apple TV. Durante las especulaciones sobre el casting, llegó a figurar entre los favoritos.

Josh O’Connor

El actor de The Crown, Challengers y The Mastermind también figura entre los aspirantes que realizaron pruebas. Su trayectoria combina producciones independientes y proyectos comerciales. El propio actor calificó como extraordinario que su nombre apareciera asociado con el personaje.

Nicholas Hoult

El actor de Nosferatu, The Great y Superman también realizó pruebas para interpretar a Bond, según los reportes de Variety. Su experiencia en franquicias como X-Men y DC constituye parte de su perfil profesional.

Theo James

El protagonista de The White Lotus y la saga Divergente aparece entre los nombres considerados. Variety señala que su candidatura no está descartada, aunque no reportó que hubiera hecho pruebas de cámara.

Aaron Taylor-Johnson

El protagonista de Bullet Train y Kraven the Hunter figuró durante meses entre los favoritos de las apuestas y las especulaciones de la industria. Su nombre circuló desde antes de que comenzara formalmente la selección.

Jacob Elordi

El protagonista de Euphoria y Frankenstein también apareció en las primeras listas de posibles sustitutos de Craig. Sin embargo, The Hollywood Reporter informó en octubre que no participaría en las pruebas finales.

Denis Villeneuve dirigirá la nueva película de James Bond

La elección del próximo protagonista representa una decisión importante para el futuro de la franquicia. La película número 26 de James Bond será la primera bajo el control creativo de Amazon MGM Studios, después de que la compañía acordara en febrero de 2025 asumir esa responsabilidad junto con los antiguos responsables de la saga, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson; con una fecha tentativa de estreno en 2028, según reportes.

El proyecto tendrá a Denis Villeneuve como director, con Amy Pascal y David Heyman como productores. El guion estará a cargo de Steven Knight, creador de Peaky Blinders.

La producción busca establecer una nueva etapa para el agente secreto creado por Ian Fleming, cuya primera aparición cinematográfica ocurrió en Dr. No (1962), con Sean Connery como protagonista.

Desde entonces, seis actores encabezaron oficialmente las películas de la franquicia: Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.

Craig cerró su ciclo con Sin Tiempo para Morir, estrenada en 2021, después de cinco películas y 15 años en el papel. Su versión de Bond introdujo un personaje con mayor desarrollo emocional y una continuidad narrativa entre las distintas entregas.

Con información de Quién