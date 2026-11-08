Detiene DSPM a mujer con 20 porciones de presunto cristal

Agentes de la Policía Municipal detuvieron a una mujer de 23 años por su probable participación en delitos contra la salud, tras localizarle el equivalente a 20 porciones de aparente cristal y una báscula gramera en la colonia Jardines de Oriente.

Fue al circular por el cruce de las calles Parque de Altamira y Parque España, los agentes observaron a dos personas a bordo de una motocicleta que cambió de rumbo y continuó su marcha con las luces apagadas.

Los policías dieron alcance a la motocicleta y, durante la revisión, localizaron los cuatro envoltorios en una bolsa del pantalón de la mujer, identificada como Yamileth Abely C. G., y la báscula en su chamarra.

La mujer y lo asegurado quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado. La motocicleta, marca Dinamo, de color negro y sin placas, fue trasladada al corralón municipal. El hombre que la acompañaba fue detenido por una falta administrativa.

_El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él._