Recibe sentencia en procedimiento abreviado por robo a tienda en Parral

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo una sentencia condenatoria de dos años y seis meses de prisión, dictada en un procedimiento especial abreviado, en contra del imputado Longino Gerardo C., por el delito de robo con penalidad agravada.

Derivado del cúmulo de pruebas expuestas por el Ministerio Público, el ahora sentenciado aceptó su responsabilidad penal en hechos ocurridos el 10 de enero del presente año en la ciudad de Parral.

Las investigaciones ministeriales, establecieron que ese día, ingresó a una negociación ubicada en el periférico Luis Donaldo Colosio, en donde se hizo pasar como cliente para generar confianza en la persona encargada, a quien amagó con un arma blanca y la despojó de 3 mil 350 pesos.

Con la terminación anticipada del proceso, el Juez de Control que conoció la causa penal, dictó la sentencia privativa de la libertad que Longino Gerardo C., purgará en el Centro de Reinserción Social Número Cuatro.

La Fiscalía General del Estado, reitera su compromiso en el combate a la impunidad, la procuración de justicia las víctimas de los delitos, y en aplicar el castigo a quienes los cometen.