Ve Saúl Mireles señales positivas para reactivar exportación de ganado a Estados Unidos

El diputado del PAN y presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, Saúl Mireles, señaló que existen señales positivas para avanzar en la reactivación de la exportación de ganado hacia Estados Unidos, ante la posibilidad de que el cruce San Jerónimo-Santa Teresa reabra a finales de septiembre. Aclaró que existe una fecha tentativa para el 24 de septiembre, aunque todavía no hay una confirmación.

Mireles señaló que San Jerónimo-Santa Teresa concentra el 67 por ciento de la exportación de ganado en pie del país y también se pronunció a favor de que se abra el cruce Ojinaga-Presidio. “Todas las herramientas, todas las posibilidades para reactivar la exportación de ganado hacia los Estados Unidos, desde luego que estamos de acuerdo, son positivas”, expresó.

El legislador señaló que estas posibilidades generan esperanza entre los productores después de las afectaciones provocadas por los cierres y restricciones a la exportación desde 2024. También destacó que ya se realizó un primer envío de ganado a Estados Unidos por un cruce reabierto, lo que representa una señal de avance para recuperar esta actividad.

Saúl Mireles llamó a los productores a mantener las medidas de prevención contra el gusano barrenador y destacó el trabajo conjunto con el Gobierno para reducir los casos. Indicó que mantener controlado este problema es fundamental para avanzar en el restablecimiento de las exportaciones de ganado hacia Estados Unidos.