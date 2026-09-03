Estrenan domo estudiantes del CECyTECH EMSaD 20 de Santa Isabel

Con el objetivo de fortalecer los espacios para el desarrollo integral de las y los estudiantes, fue inaugurado el nuevo domo del CECyTECH EMSaD 20 de Santa Isabel, que les permitirá realizar actividades deportivas, culturales y de convivencia.

El acto fue encabezado por el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez y el presidente municipal, Fernando Ortega Balderrama.

En su intervención, Granillo Vázquez dijo que el valor de una obra pública trasciende su infraestructura y costo, pues radica en los beneficios que representa para la comunidad y en los cambios que genera en la vida de las personas.

“Una obra pública no vale por lo que cuesta o por los metros que tiene. Vale por lo que cambia en la vida de las personas”, expresó.

Destacó el compromiso de la administración estatal con el manejo responsable de los recursos públicos, a fin de que cada peso cumpla un propósito y se traduzca en acciones que beneficien a las familias y comunidades.

El funcionario reconoció la colaboración de las autoridades municipales y educativas, docentes, madres y padres de familia, así como de quienes hicieron posible la construcción de esta obra.

Invitó a las y los 72 estudiantes del plantel a aprovechar esta etapa de sus vidas, valorar a sus maestros, prepararse y trabajar por lo que desean: “Nunca permitan que alguien les diga que porque vienen de un lugar pequeño, sus sueños también tienen que ser pequeños”, afirmó.

Granillo Vázquez destacó que Santa Isabel forma parte de su historia y sus raíces, y expresó su orgullo por regresar a su tierra, para contribuir a generar mejores condiciones para las nuevas generaciones.

“Yo soy de Santa Isabel. Y sé que desde aquí se puede llegar muy lejos, sin olvidar nunca de dónde venimos”, concluyó.