Aprueban reforma para fomentar la adopción de animales de compañía, propuesta por Octavio Borunda

Con la finalidad de fomentar la adopción de animales de compañía, el Congreso del Estado reformó la Ley de Bienestar Animal para el Estado de Chihuahua. Esto luego del análisis de la iniciativa presentada por el diputado Octavio Javier Borunda Quevedo (PVEM).

La diputada Rosana Díaz Reyes integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Ecología y Desarrollo Sustentable, dijo que dicha reforma tiene la finalidad de fortalecer los mecanismos de protección y bienestar animal, mediante la incorporación expresa del uso de herramientas tecnológicas en los procesos de exhibición y adopción, procurando disminuir el estrés, manipulación excesiva y posibles afectaciones a la integridad física y emocional de los animales.

Asimismo, señaló que el bienestar animal constituye un principio reconocido en la legislación estatal, el cual impone a las autoridades la obligación de garantizar condiciones que eviten el sufrimiento innecesario, el maltrato y la exposición a situaciones que puedan generar estrés o daño a los animales.

En ese sentido la reforma aludida quedó de la siguiente manera:

Se reforma del Artículo Segundo, el artículo 21 Ter; del Decreto No. LXVIII/RFLEY/0516/2026 II P.O; para quedar como sigue:

Artículo 21 Ter. La promoción y exhibición de animales para su adopción podrá realizarse a través de plataformas digitales y medios tecnológicos, siempre que se garantice un trato digno y respetuoso. En todo momento, la persona responsable deberá asegurar las condiciones de bienestar del animal y facilitar los mecanismos para que su salud física sea verificable.