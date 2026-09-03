Dará Congreso estímulo económico a participantes del Parlamento de Mujeres

El Congreso del Estado otorgará un estímulo económico por 3 mil pesos a cada participante del Parlamento de Mujeres del Estado de Chihuahua, además de la placa conmemorativa del evento ya contemplada.

La diputada Irlanda Márquez Nolasco al exponer el dictamen de las Comisiones Unidas de Feminicidios e Igualdad Sustantiva, refirió que dicho estímulo se otorga como una forma de reconocer institucionalmente su esfuerzo y la contribución que realizan a la vida pública y a la construcción de propuestas en favor de las mujeres de Chihuahua.

Asimismo, enfatizó la importancia de valorar y dignificar la participación de quienes integran el Parlamento de Mujeres, reconociendo el esfuerzo, compromiso y las aportaciones que realizan para impulsar la igualdad, erradicar la violencia y fortalecer el empoderamiento de las mujeres en Chihuahua.

Además refiró que el Parlamento de Mujeres es un ejercicio democrático que fortalece la participación ciudadana de las mujeres chihuahuenses y genera un espacio para la expresión, análisis y discusión de propuestas encaminadas a atender las diversas problemáticas que enfrentan las mujeres en el Estado.

Dicho acto resulta muy significativo para la vida pública de la Entidad, dado a que sus propuestas permiten visibilizar necesidades, problemáticas y plantear alternativas para el fortalecimiento de políticas públicas en materia de igualdad sustantiva, prevención y erradicación de las violencias y ejercicio pleno de los derechos de las mujeres

Cabe mencionar que la iniciativa que dio origen a la aprobación del dictamen por el cual se otorga el estímulo referido, fue presentada por la diputada Irlanda Dominique Márquez Nolasco.