Recibe Fiscalía Noroeste capacitación en Informe Previo y Justificado en Juicio de Amparo

Agentes del Ministerio Público y de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, recibieron capacitación sobre el Informe Previo y Justificado, impartida por el ponente Gabriel Galván Morales, Juez de Distrito en el Estado.

El objetivo es fortalecer la actuación del personal en las mejoras de atención de los procedimientos de amparo y garantizar una intervención institucional apegada al marco jurídico vigente.

Durante el proceso educativo y formativo, efectuado los días 28 y 29 de agosto, en las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, los servidores públicos, abordaron aspectos de actuación de las autoridades responsables dentro del los procedimientos de juicio de amparo.

Además, fortalecieron conocimientos, criterios jurídicos para la correcta elaboración y atención de los informes previo y justificado, contribuyendo con ello, a una mejor coordinación y actuación institucional en los procedimientos judiciales.