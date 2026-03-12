Rechazo a reforma electoral no es una derrota: Sheinbaum; Plan B va contra privilegios

Ciudad de México. Al señalar que el rechazo a su reforma electoral sea una derrota, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el lunes enviará al Congreso el Plan B, con reformas incluso constitucionales, con el fin de acabar con los privilegios, por lo cual buscará poner tope máximo a los recursos que se destinan a los diputados locales y a los regidores de municipios; ampliar la consulta pública hacia temas electorales, como el presupuesto de los partidos políticos, y que la revocación de mandato sea en el tercero cuarto año de gobierno.

Dijo que con el tope máximo se reducirían alrededor de cuatro mil millones de pesos “y no son para el gobierno Federal, se quedaría en los municipios y en las entidades de la República”.

Precisó que el Plan B consiste en disminuir los privilegios en congresos locales, al exponer los altos costos por legislador. En Baja California, con 25 diputados, por ejemplo, 34.8 millones de pesos; Colima, 5.1 millones de pesos; Morelos, 31.8 millones de pesos; Campeche, 6.1 millón.

Cuestionó que hay legisladores que ganan siete veces más que otros. entonces, “nuestra propuesta es poner un tope máximo a lo que deben destinarse de los presupuestos a los congresos locales y que esos recursos se destinen para atender necesidades en entidades y municipios.

También cuestionó que haya tantos regidores, algunos con salarios excesivos por bonos que reciben.. Por ejemplo, 20 en Acapulco; 28 en Monterrey, 23, Puebla, y hay municipios que tienen hasta tres síndicos. ¿Para qué tanto? En alguna época “eran cuotas”, sostuvo.

El país “no lo necesita”, entonces planteó que también debe haber un límite y esos recursos se irían para obra pública local. “No puede haber excesos. El Plan B tiene que ver con seguir disminuyendo los privilegios”.

Aseguró que otro objetivo es ampliar la participación ciudadana en las consultas públicas, por lo que planteó consultar a la gente los montos que se otorgan a partidos políticos y otros temas electorales. “Eso es democracia”.

En cuanto a la revocación de mandato, que se realice en el tercer o cuarto año de gobierno.

“Yo espero que pase, si no pasa, tampoco pasa nada, pero nosotros tenemos un mandato, una convicción y un principio: no se nos olvida de dónde venimos”.

Planteó que quién puede estar en desacuerdo con destinar más recurso para atender necesidades de la gente. “No se nos olvide, el objetivo de la transformación es erradicar el régimen de la corrupción y privilegios, y vamos avanzando”.