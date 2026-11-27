Rebecca Sáenz, exesposa de Ernesto Zedillo Jr., contó que estaba muy nerviosa antes de recibir a Nicolás Buenfil en su casa y aseguró que el joven siempre ha sido parte de su familia.

Aunque su matrimonio terminó después de 17 años y dos hijas en común, Rebecca aseguró que actualmente mantiene una relación cercana con Ernesto y que Nicolás siempre ha tenido un lugar dentro de su familia. Incluso recordó que, antes de conocerlo, ya estaba nerviosa por recibirlo en su casa.

Rebecca Sáenz habla de su separación de Ernesto Zedillo Jr.

Durante la entrevista, Rebecca Sáenz reconoció que el final de su matrimonio fue un momento complicado, tanto para ella como para sus hijas Isabella y Victoria. Sin embargo, con el paso del tiempo lograron encontrar una nueva dinámica familiar y mantener una relación cordial.

Ernesto Zedillo Jr. y Rebecca Sáenz (RRSS)

“Fue muy fuerte, muy duro. Fue un proceso de mi vida, pero era inevitable, iba a suceder. Gracias a Dios, Ernesto y yo tenemos una gran amistad, somos muy cercanos y tenemos una familia padrísima”.

La empresaria también habló del impacto que tuvo la separación en sus hijas, quienes necesitaron tiempo para asimilar los cambios en su familia.

“Mis dos hijas ya lo pudieron superar. Claro, fue un golpe fuerte y sobre todo yo siempre viendo que mis hijas estuvieran tranquilas”.

Así fue el primer encuentro de Rebecca Sáenz con Nicolás, hijo de Erika Buenfil

Uno de los momentos más personales de la conversación llegó cuando Rebecca habló de Nicolás Buenfil, el hijo de Ernesto Zedillo Jr. y Erika Buenfil. Lejos de describir una relación distante, aseguró que el joven siempre ha sido parte de la vida de sus hijas, incluso desde que eran pequeñas.

“Sí, claro. ¿Y sabes con quién me llevo muy bien? Con Nicolás, el medio hermano de Isabella y de Victoria”.

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Rebecca explicó que Isabella y Victoria sabían de la existencia de su hermano desde que tenían entre cuatro y seis años. Por eso, cuando ella finalmente tuvo la oportunidad de conocerlo, sus hijas ya convivían con él.

“Mis hijas saben de la existencia de su hermano desde que tenían 4 o 6 años, entonces estamos hablando que siempre Nicolás fue parte de nuestras vidas. Y yo lo conocí después, tiempo después de que mis hijas ya convivieran con él, y me parece un niño súper lindo, súper educado, y estoy muy feliz de que esté Nicolás en nuestras vidas”.

Al recordar aquella primera visita, Rebecca confesó que estaba muy nerviosa, pues quería que Nicolás se sintiera bien recibido. La experiencia, contó, terminó siendo mucho más natural de lo que imaginaba.

“Mira, la primera vez que me dijo Isabella que iba a venir a la casa, yo ya sabía que iban y venían. Haz de cuenta que venía mi galán, yo estaba nerviosísima. Y cuando lo conocí, ay, no, es lo máximo, o sea, nos sentamos ya de pierna cruzada al chisme”.

Rebecca siempre apoyó la relación de Ernesto Zedillo Jr. con su hijo Nocolás

La empresaria también dejó claro que nunca estuvo en contra de que Ernesto mantuviera una relación cercana con Nicolás. Por el contrario, consideró importante que sus hijas conocieran a su hermano y que los tres pudieran construir un vínculo familiar.

“Sí, yo siempre estuve muy a favor de que Ernesto tuviera contacto con su hijo, porque creo que los hijos deben tener esa convivencia y ese vínculo con los padres. Y a mis hijas nunca se los oculté, es más, yo siempre le hay que hacer al hermano parte de esta familia”.

Aunque reconoció que nunca ha hablado con Erika Buenfil sobre la convivencia entre los jóvenes, Rebecca aseguró que lo más importante es que Nicolás se sienta querido y cómodo cuando está en su casa.

“Se siente cómodo y yo soy la más feliz y mis hijas lo adoran y él también a mis hijas y eso es lo más importante, la familia es lo más importante, lleva la misma sangre y yo siempre lo voy a proteger y siempre mi casa y mi corazón van a estar abiertos para él”.

Rebecca Sáenz aclara si tuvo un romance con Michel Kuri

En la misma entrevista, Rebecca también habló de los rumores que la relacionaron sentimentalmente con Michel Kuri , empresario y expareja de Lucero.

La empresaria reconoció que sí llegó a salir con él, pero aclaró que nunca tuvieron un noviazgo ni una relación formal, como se llegó a publicar.

“Salíamos, nunca fuimos novios, que eso tampoco salía a aclararlo porque tampoco es que yo ande aclarando mi vida personal”.

Rebecca explicó que una fotografía tomada durante un evento provocó que surgieran las versiones sobre un posible romance. Sin embargo, aseguró que la prensa dio una dimensión distinta a lo que realmente ocurría entre ellos.

“No, es un tipazo, es muy lindo. Salíamos y justamente en ese evento nos toman esta foto y la prensa, los medios dijeron, pues ya, estaba jugosa la nota. La exesposa de Ernesto Zedillo, el exnovio de Lucero. Entonces por ahí se fue el chisme, pero en realidad estábamos saliendo, no era una relación sólida”, reconoció.