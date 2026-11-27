Los hinchas del Besiktas exhibieron una pancarta con el lema “Rebelión contra la ocupación, libertad para Palestina” durante el partido de la quinta jornada de la primera ronda de la UEFA Europa League entre el Besiktas y el Hapoel Beer Sheva en el Estadio Batumi, en Batumi, el 26 de noviembre de 2026.

Estambul. Incidentes violentos donde hinchas resultaron heridos en Georgia y Francia empañaron este jueves la quinta jornada de la Liga de Europa y motivaron incluso reacciones diplomáticas.

En Batumi, Georgia, una intervención policial contra aficionados del club Besiktas en un partido ante el Hapoel Beer Sheva israelí provocó una enorme indignación en Turquía.

La televisión georgiana Pirveli aseguró que los aficionados mostraron una bandera palestina y entonaron cánticos contrarios a Israel antes de que los agentes actuaran contra ellos.

Los ministros de Relaciones Exteriores de Turquía y Georgia hablaron después de los incidentes por teléfono, indicó una fuente diplomática turca, sin dar detalles del contenido de la conversación.

El Besiktas era local en ese encuentro, que el mes pasado fue trasladado a Georgia por la UEFA, después de que las autoridades turcas informaran que no podía jugarse en Estambul por seguridad.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusa regularmente a Israel de estar cometiendo un genocidio en Gaza y las relaciones bilaterales son muy tensas.

En los estadios turcos son frecuentes las banderas palestinas y pancartas con alusiones al conflicto.

“Condenamos firmemente las actitudes, comportamientos y acciones inaceptables contra los aficionados del Besiktas dentro y fuera del estadio, antes y durante el partido de la Liga de Europa entre nuestro representante Besiktas y el Hapoel Beer Sheva en Georgia”, indicó en un primer momento la Federación Turca en un comunicado.

Poco después, el club reaccionó también con indignación.

Aseguró haber “iniciado los procedimientos oficiales” ante el consulado general de Turquía en Batumi y ante la UEFA “por el uso desproporcionado de la fuerza por parte del personal de seguridad” contra sus hinchas.

Según la prensa local, varias personas fueron detenidas por los incidentes violentos entre policía y aficionados en el estadio.

Un empleado del Besiktas declaró a la AFP, solicitando que su nombre no fuera revelado públicamente, que cinco hinchas habían sido hospitalizados y que había catorce detenidos.

La policía utilizó gas pimienta contra los aficionados, algunos de los cuales recibieron atención médica, informó la agencia de noticias turca DHA.

El partido fue suspendido al minuto 25, pero posteriormente se reanudó y los turcos ganaron 2-1.

Después de lo ocurrido, las reacciones se sucedían en Turquía más allá del ámbito deportivo.

El presidente Erdogan telefoneó al dirigente del Besiktas Serdal Adali para asegurarle que seguía la situación “muy de cerca”.

En las redes sociales, los principales líderes políticos, otros clubes de Turquía incluyendo rivales tradicionales como el Galatasaray o el Fenerbahçe y numerosos aficionados trasladaban mensajes de apoyo.

El Besiktas había tenido ya un complicado viaje a Georgia el miércoles, ya que el avión que transportaba al equipo fue desviado a un aeropuerto en el noreste de Turquía tras ser aparentemente alcanzado por un rayo.

La delegación del club turco acabó llegando a Batumi por carretera.

– “Imágenes espantosas” –

No fue el único foco de tensión con hinchas en la jornada de la Liga de Europa: en Marsella, aficionados locales y del Levski Sofía se enfrentaron antes del partido, que ganó el club francés por 1-0.

“Cinco personas fueron llevadas al hospital por traumatismo ocular, traumatismo craneal y una luxación de hombro. Seis personas fueron atendidas en el lugar”, dijo la prefectura a la Afp.

Todos los heridos de la pelea fueron búlgaros y la presidenta de ese país, Iliana Iotova, calificó de “inadmisibles” esos actos violentos.

“¡Las imágenes de Marsella son espantosas!”, escribió en Facebook, pidiendo a la UEFA si las condiciones de seguridad de los aficionados búlgaros desplazados a Francia habían sido las correctas.