La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) efectuó la ceremonia de premiación del programa Generación de Excelencia 2026 en Parral, encuentro que reunió a 2 mil 108 estudiantes de secundaria, media superior y superior.

El Gimnasio Municipal recibió al alumnado con mejores calificaciones de Allende, Balleza, Batopilas, El Tule, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Parral, Huejotitán, Matamoros, Morelos, Rosario, San Francisco del Oro, Santa Bárbara y Valle de Zaragoza.

Durante la jornada, el jefe del Departamento de Becas y Apoyos Educativos de la SEyD, Juan Carlos Miramontes Ruiz, ofreció la bienvenida, mientras que el alcalde de Parral, Salvador Calderón Aguirre, dirigió un mensaje a las y los educandos presentes.

La participación estudiantil se distribuyó en tres vertientes: “Premio a tu Esfuerzo” congregó a mil 375 alumnas y alumnos con promedios iguales o superiores a 9.8, mientras que “Generación 10” reunió a 723 integrantes con calificación perfecta de 10.

Por su parte, “Excelencia Académica” distinguió a 10 egresadas y egresados que obtuvieron el promedio más alto de su generación profesional.

Las y los participantes de “Generación 10” y “Premio a tu Esfuerzo” entraron al sorteo de estímulos, además de que se repartieron audífonos como entrega directa para el alumnado con promedio de 10.

En total se asignaron 429 premios con una inversión de un millón 24 mil 220 pesos para esta sede, entre tabletas, computadoras portátiles, teléfonos celulares, asistentes de voz, audífonos y bicicletas.

Asimismo, los ganadores de “Excelencia Académica” recibieron una medalla y constancia que les otorga acceso a beca de maestría en las instituciones participantes, además de asistir a la ceremonia de premiación en la ciudad de Chihuahua para participar en la rifa de un automóvil.

También se entregaron reconocimientos a las escuelas de educación básica, media superior y superior con mayor número de registros en el ciclo escolar 2025-2026, como Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) No.228 y la Escuela Normal Superior Profr. José E. Medrano R.

De igual forma, se distinguió a Jeovana Galilea Rodríguez Lepure por ser la alumna con la mayor cantidad de participaciones en el programa.

Aylín Marisa Vega Vargas estuvo a cargo del mensaje a nombre de las y los estudiantes galardonados.