Aunque el volumen fue 10% menor que el récord de 2025, el fenómeno continúa expandiéndose y representa un riesgo para los ecosistemas marinos y las comunidades costeras cuando el sargazo llega a las playas.

Una enorme masa de algas pardas se extiende desde las costas de África Occidental hasta el golfo de México y el mar Caribe. Se trata del gran cinturón de sargazo del Atlántico, un fenómeno que puede observarse desde el espacio y cuya presencia se ha mantenido durante más de una década.

En 2026, esta acumulación alcanzó el segundo mayor volumen registrado desde que comenzaron las mediciones modernas, apenas por debajo del récord de 2025. Aunque tuvo una ligera disminución respecto al año anterior, su crecimiento a largo plazo confirma que el fenómeno continúa expandiéndose.

El sargazo alcanzó 34 millones de toneladas en junio de 2026

El cinturón de sargazo se desarrolla principalmente entre marzo y octubre. A lo largo de ese periodo, las algas pueden recorrer aproximadamente 8 mil 850 kilómetros, conectando las aguas del Atlántico oriental con el Caribe y el golfo de México.

Las mediciones satelitales indican que durante junio de 2026 la masa alcanzó alrededor de 34 millones de toneladas, aproximadamente 10% menos que en 2025, cuando se registró el máximo histórico.

Sin embargo, la reducción no significa que el problema esté desapareciendo. Desde que comenzó su monitoreo en 2011, el cinturón no ha dejado de ensancharse y tampoco desaparece por completo al terminar cada temporada.

Aunque desde el espacio puede parecer una franja continua de vegetación, en realidad está formado por miles de acumulaciones independientes que se desplazan juntas debido a las corrientes oceánicas.

¿Por qué se multiplica tanto el sargazo?

Una de las características que explican su expansión es su capacidad para reproducirse mediante fragmentación. Cuando una parte de la planta se desprende, puede continuar flotando y desarrollar una nueva colonia, en lugar de morir.

De esta manera, el crecimiento de una temporada deja una mayor cantidad de fragmentos disponibles para continuar la expansión en los siguientes meses.

Los investigadores todavía no han establecido una explicación definitiva sobre las causas de estas floraciones masivas, pero estudian tres factores que podrían contribuir al fenómeno:

Mayor presencia de nutrientes en el océano: los fertilizantes, las aguas residuales y la contaminación atmosférica pueden aumentar la cantidad de nutrientes disponibles para las algas.

los fertilizantes, las aguas residuales y la contaminación atmosférica pueden aumentar la cantidad de nutrientes disponibles para las algas. Afloramiento de aguas profundas: el movimiento de agua desde las profundidades lleva nutrientes como el fósforo hacia la superficie. Esto favorece el crecimiento de microorganismos que contribuyen a que el sargazo disponga de nitrógeno.

el movimiento de agua desde las profundidades lleva nutrientes como el fósforo hacia la superficie. Esto favorece el crecimiento de microorganismos que contribuyen a que el sargazo disponga de nitrógeno. Cambios en las corrientes del Atlántico: las modificaciones en la circulación oceánica alteran la distribución de nutrientes y podrían ser uno de los principales factores detrás de la expansión.

No existe un consenso definitivo sobre cuál de estos procesos tiene mayor peso. Las investigaciones analizan cómo interactúan y qué papel tienen las actividades humanas en el aumento de nutrientes.

En mar abierto sirve de refugio, pero en las playas provoca daños

El impacto del sargazo depende del lugar donde se acumula. En mar abierto puede funcionar como un ecosistema flotante que proporciona alimento, refugio y zonas de reproducción para distintas especies.

Entre los animales que aprovechan estas acumulaciones se encuentran peces, cangrejos de sargazo y aves marinas. Además, mientras crece, el alga absorbe dióxido de carbono.

El panorama cambia cuando las corrientes llevan grandes cantidades de sargazo hacia las costas. Al llegar a las playas y comenzar a descomponerse, las algas consumen el oxígeno del agua, lo que puede provocar la muerte de peces y otros organismos marinos.

Su descomposición también libera ácido sulfhídrico, un gas de olor desagradable que puede causar problemas de salud en las personas expuestas.

Por eso, aunque el sargazo cumple funciones ecológicas en mar abierto, las acumulaciones masivas que llegan a las zonas costeras representan un problema ambiental y sanitario para las comunidades afectadas.

Un fenómeno que continúa creciendo

El cinturón de sargazo se ha convertido en una presencia recurrente en el Atlántico. Los registros de 2026 muestran que, aunque el volumen puede variar de un año a otro, las grandes acumulaciones siguen formando parte del comportamiento del océano.

Sus causas todavía están bajo investigación, pero los estudios apuntan a una combinación de cambios en la circulación marina y una mayor disponibilidad de nutrientes. La relación entre estos factores y la actividad humana también continúa en análisis.

La extensión de esta masa de algas y sus efectos en las costas mantienen el fenómeno como un desafío ambiental para los países del Caribe y las regiones cercanas al golfo de México.