La Fiscalía de Distrito Zona Centro, cumplimentó dos órdenes de cateo derivados de la investigación por el delito de homicidio calificado, cometido a cuatro víctimas, ayer miércoles, en un yonque ubicado en la colonia Paseos del Camino Real, en la ciudad de Chihuahua.

Agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, junto con elementos de la Agencia Estatal de Investigación encabezaron las intervenciones judiciales, con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Como parte de las indagatorias para el esclarecimiento de los homicidios cometidos con disparos de arma fuego, fue cateado un inmueble de la calle Appaloosa, de la colonia Paseos del Camino Real, y otro más, ubicado en la calle Kennedy, en la colonia Villa Juárez, en la ciudad de Chihuahua

Con los operativos que realizan se da continuidad al combate frontal de los delitos que lleve a la detención de los responsables