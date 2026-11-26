El Gobierno de México en colaboración con el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, dieron arranque al Encuentro Estatal de Bandas y Orquestas del Programa de Agrupaciones Musicales Infantiles y Juveniles AIEC 2026, en las instalaciones de la dependencia.

Las jornadas comenzaron con una actividad de integración y reconocimiento, en el que las niñas y niños realizaron ejercicios de ritmo, percusión corporal, escucha y dirección, para que las y los estudiantes se conozcan y construyan una orquesta previa.

El viernes 27 de noviembre tendrá lugar el Desafío de las Agrupaciones, que incluirá retos musicales en equipos mixtos que fomentan la cooperación, el liderazgo y la creatividad, mediante el reconocimiento de obras por su melodía y ritmos.

El sábado 28 de noviembre se impartirá un taller en el que las y los participantes de las orquestas vivirán el proceso de creación musical, donde trabajarán pulso, motivo, repetición y contraste, escribirán una frase musical y en equipo compondrán su partitura.

El domingo 29 de noviembre, a las 11:00 horas, se invita a la ciudadanía a disfrutar del concierto de clausura del Encuentro, en la Sala de Ensayos de la Ofech, en la ciudad de Chihuahua, en el que el público será deleitado por las orquestas de la AIEC, que tienen presencia en diversos municipios del estado.