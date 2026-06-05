Realizó GOECHI Norte 24 intervenciones y llegó a casi mil personas

Alumnos y docentes recibieron charlas preventivas del delito

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), del Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (GOECHI), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, recorrieron diversos planteles educativos durante la semana del 01 al 05 de junio, para difundir el mensaje de la prevención y erradicación de los delitos entre la población.

En total, se recorrieron dos escuelas secundarias y una primaria, en las que se realizaron 24 intervenciones con pláticas informativas orientadas a alumnos y maestros, logrando un impacto de 986 personas alcanzadas.

Los temas que se abordaron son: “Delitos sexuales en la adolescencia”, “Adolescentes en contacto con la ley”, “Prevención del abuso sexual infantil” y “Homologación de actuaciones”.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso de difusión de mensajes de paz y procuración de justicia en beneficio de la sociedad en general, con el objetivo de salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescente.