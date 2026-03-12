Realizará Centro de Capacitación para Personas con Discapacidad venta de productos, mañana en el Héroes de la Revolución

-En la planta baja del edificio Héroes de la Revolución, de las 9:00 a las 15 horas

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, invita este viernes 13 de marzo a la exposición y venta anual de productos elaborados por usuarios del Centro de Capacitación para Personas con Discapacidad.

En dicho centro, anteriormente conocido como Escuela de Artes y Oficios, se brinda la oportunidad a los usuarios, de desarrollar su talento y fomentar el autoempleo.

El evento se llevará a cabo en la planta baja del edificio Héroes de la Revolución, en un horario de las 9:00 a las 15:00 horas, donde los asistentes podrán encontrar artículos de bisutería, talabartería, zapatería, manualidades, entre otros.

El titular de la dependencia, Rafael Loera, destacó que estas actividades responden a la política pública de la administración estatal de apoyar a este sector de la sociedad, con nuevas oportunidades que favorecen su desarrollo personal, promueven la inclusión, así como visibilizar su talento.

Enfatizó que todas las ganancias obtenidas por la venta de los productos serán destinadas íntegramente a cada uno de los expositores, a fin de que puedan reinvertir en la elaboración de más artículos o contar con un ingreso económico para sus hogares.

El funcionario reiteró la invitación a la ciudadanía a conocer el trabajo que se realiza en los talleres del mencionado recinto, a la vez que se apoya su inclusión, desarrollo y economía mediante la adquisición de sus productos.