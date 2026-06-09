Realizan sobrevuelo preventivo en arroyos para identificar riesgos ante la temporada de lluvias

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 10 de junio de 2026.– Con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas ante la actual temporada de lluvias, el Gobierno Municipal de Chihuahua realizó un sobrevuelo de supervisión en distintos arroyos y cauces de la ciudad para identificar posibles zonas de riesgo y verificar las condiciones generales de escurrimiento.

Esta acción fue realizada por la Dirección de Seguridad Pública Municipal en coordinación con la Coordinación Municipal de Protección Civil, mediante el uso de recursos aéreos como el Halcón 1, permitieron obtener una visión estratégica de los principales cauces, cruces de agua y áreas susceptibles de presentar afectaciones durante precipitaciones intensas.

Durante el recorrido aéreo se verificaron diversos puntos de la ciudad para identificar acumulación de basura, obstrucciones, condiciones de los cauces y posibles factores que pudieran incrementar riesgos para la población durante la temporada de lluvias, ya que existen puntos de difícil acceso vía terrestre, para realizar inspecciones en campo.

La Coordinación Municipal de Protección Civil destacó que estos trabajos forman parte de las acciones preventivas impulsadas por el alcalde Marco Bonilla para fortalecer la capacidad de respuesta del Gobierno Municipal y anticiparse a posibles contingencias derivadas de fenómenos hidrometeorológicos.

Asimismo, se informó que la información recabada permitirá reforzar las labores de monitoreo, limpieza, supervisión y atención en zonas prioritarias, además de contribuir a la toma de decisiones para la protección de las familias chihuahuenses.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basura en arroyos, canales y cuerpos de agua, ya que estas prácticas pueden generar obstrucciones e incrementar el riesgo de inundaciones durante las lluvias.