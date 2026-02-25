Realizan rastreo forense en colonia Parajes del Sur en Juárez

• Se cavaron 16 pozos de sondeo para descartar la posible presencia de fosas clandestinas en la zona.

La Comisión Local de Búsqueda de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones de Derechos Humanos y Desaparición Forzada, llevó a cabo un trabajo de rastreo forense en la colonia Parajes del Sur ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Durante la actividad, se ubicaron diversos puntos de interés donde se cavaron un total de 16 pozos de sondeo que se inspeccionaron a detalle, para descartar la posible presencia de fosas clandestinas en la zona.

Los trabajos concluyeron con resultados negativos a la presencia de indicios que pudieran relacionarse con casos vigentes de personas desaparecidas y/o no localizadas, por lo que se continúa de forma permanente con los trabajos de búsqueda en la zona norte del estado.

En el operativo participaron especialistas en materia de criminalística de campo y antropología, así como Ministerios Públicos y Agentes de Investigación de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Ausentes y/o Extraviadas de la Fiscalía de Distrito Norte.

Elementos de la AEI, resguardaron el perímetro del área con el objetivo de resguardar al personal que intervino en el operativo, mismo que culminó sin novedades que reportar en materia de seguridad.