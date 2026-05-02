Realizan operativo conjunto para inhibir robos en zonas centro y sur de la ciudad

Participaron Agentes del Ministerio Público, elementos de la AEI, DSPM, SSPE, y del Ejército Mexicano

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, encabezó un operativo conjunto para inhibir la comisión de ilícitos en colonias del centro y sur de la ciudad de Chihuahua

En el operativo efectuado la noche del pasado jueves, participaron Agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), de los Grupos Especializados de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y del Ejército Mexicano.

Con los operativos que realizan de manera permanente los elementos policiacos, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos con la detención de los infractores.