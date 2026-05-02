Kimi Antonelli logra la “pole position” del GP de Miami

Miami. El joven piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes), actual líder del campeonato mundial de Fórmula Uno, ganó este sábado la “pole position” del Gran Premio de Miami por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull). Mientras el mexicano Sergio “Checo” Pérez (Cadillac) acabó en el sitio 21 en la ronda de clasificación.

Antonelli, de 19 años, se resarció de esta manera de la derrota en la carrera sprint horas antes, que fue ganada por el vigente campeón mundial, el británico Lando Norris (McLaren), quien partirá en cuarto lugar en la carrera del domingo. El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) se clasificó tercero.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) alargó su prometedor fin de semana en Florida al concluir en el octavo lugar, igualando su mejor resultado en una clasificación.

Antonelli, quien obtuvo su tercera “pole position” consecutiva, buscará su tercera victoria al hilo tras triunfar en China y Japón.