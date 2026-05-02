Las señales de las presuntas diferencias entre Christian Nodal y su familia

Christian Nodal fue visto con Ángela Aguilar en Hermosillo, donde habló de su carrera y su público en medio de conflictos familiares, mientras en Chile tuvo que reprogramar un concierto por fallas de logística.

Christian Nodal vuelve a estar en el centro de la conversación pública. Esta vez, no solo por su música ni por su relación con Ángela Aguilar, sino por una serie de episodios que han puesto bajo la lupa tanto su vida personal como el manejo de su carrera artística.

El cantante sonorense se presentó el pasado 29 de abril en el Palenque ExpoGan de Hermosillo, en Sonora, donde fue captado acompañado de Ángela Aguilar. Su aparición conjunta llamó la atención porque ocurrió en medio de rumores sobre una supuesta crisis matrimonial, aunque en esta ocasión se les vio juntos apoyandose mutuamente. Nodal también generó conversación por las frases que dijo ante su público, en las que habló de su nombre, su imagen, su música y sobre las cosas que pueden salir mal y enfrento críticas tras una cancelación de su concierto en Chile.

Ángela Aguilar acompaña a Christian Nodal en Hermosillo

La presencia de Ángela Aguilar junto a Christian Nodal en Hermosillo fue lo más comentado de la reciente aparición del cantante en Sonora. La cantante acompañó a su esposo a la tierra natal de él en medio de versiones sobre una posible crisis entre ambos. Aunque la pareja no ofreció declaraciones públicas sobre esos rumores, su aparición demostró que por el momento todo esta bien entre ambos.

El cantante también habló sobre lo que considera suyo dentro de su carrera artística. “Hace rato les conté que mi imagen no es mía, mi nombre no es mío, ni mi música es mía, pero mi corazón y mi voz siempre van a ser de ustedes”, dijo ante los asistentes.

Otra de las frases que generó conversación fue: “Y si algo me ha enseñado la vida es que la propia sangre te puede fallar, es que los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar, pero nunca el pecho de ustedes. Los amo con todo mi ser y les doy todo mi respeto y mi amor desde el escenario y así va a ser siempre”.

La frase “la propia sangre” fue relacionada por algunos con rumores sobre un supuesto conflicto con su padre, Jaime González, y conflictos sobre el control de su nombre artístico, imagen comercial y catálogo musical.

Pepe Aguilar habla sobre la violencia y la inseguridad en México (Instagram / Pepe Aguilar)

Aunque se especuló que Nodal hablaba sobre Pepe Aguilar, luego de que circularan versiones sobre la posibilidad de que el padre de Ángela Aguilar pudiera involucrarse en el manejo de su carrera. El propio cantante lo descartó: “No, mi suegro creo que está cien por ciento enfocado en su carrera. Está lejano de ser mánager. De hecho, está desvinculado de Ángela, de Leonardo, los apoyan como disquera”.

Nodal también reconoció que Pepe Aguilar le ha dado orientación, aunque no como representante. “Y aunque no como mánager, creo que sí me ha ayudado mucho con varios consejos en temas sobre todo legales, ya ves que yo tengo problemas con disquera y demás”, declaró.

Christian Nodal pospone concierto en Chile por fallas de logística

Christian Nodal iba a presentarse en un concierto en Chile programado para el 1 de mayo de 2026 en Santiago, como parte de su gira Pa’l Cora Tour 2026. De acuerdo con reportes locales, el cantante tenía previstas presentaciones ese fin de semana en el país, incluyendo una fecha en el Movistar Arena y otra en el Gran Arena Monticello; sin embargo, el show del 1 de mayo fue reprogramado para el domingo 3 de mayo de 2026 y la fecha del sábado 2 de mayo sigue en pie.

Nodal atribuyó el contratiempo a fallas de logística relacionadas con el traslado de su equipo, administrado presuntamente por su familia. “Falló la logística, otra vez les quedo mal por culpa de terceros, se le avisó desde mi equipo directo al equipo de logística de JG Music que por los tiempos, las fechas, distancias y demás, era muy complejo, era muy delicado, se les aconsejó agarrar un avión privado y no se quiso hacer ese gasto para los músicos”, dijo el cantante en Instagram Stories

El intérprete también señaló que no se consideró adecuadamente el descanso de sus músicos ni el posible impacto del clima en Ciudad de México. “No se pensó en el descanso de ellos no se priorizó en que llegaron a tiempo tuvieron un contratiempo con el clima en ciudad de México”, expresó, de acuerdo con el mismo medio.

Además, Nodal aseguró que la situación se conocía desde la madrugada, pero que él fue informado poco antes de comunicarlo públicamente. “Se sabe esto desde las tres de la mañana, yo me acabo de enterar hace una hora, ya me pasó una vez no quiero que me vuelva a pasar”, dijo.

Finalmente, el cantante ofreció una disculpa a sus seguidores: “Los amo mucho mil disculpas y les tengo noticias pronto”.