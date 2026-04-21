Realizan México y EU una segunda reunión previo a revisión del T-MEC

Ciudad de México. México y Estados Unidos realizaron este martes una segunda reunión técnica de cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que dará inicio el próximo 1 de julio, informó la Secretaría de Economía (SE).

Dicha reunión se realizó durante la visita de diversos miembros de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

Ayer, el titular de la USTR, Jamieson Greer, estuvo en el país y sostuvo una serie de encuentros con el titular de la SE, Marcelo Ebrard, y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Se informó que se llegó a un acuerdo para que el 25 de mayo se haga una primera ronda oficial de negociación bilateral previo a la revisión del T-MEC.

En una comunicación difundida este martes, la SE precisó que tanto los representantes del gobierno nacional como los estadounidenses “destacaron el buen momento de la relación bilateral”.

En la reunión de hoy, enfatizó la dependencia, se revisaron los avances y los temas pendientes como las barreras al comercio y las observaciones de Estados Unidos en materia de propiedad intelectual, así como las reglas para determinar el origen de los productos.

También se discutieron medidas para reducir la dependencia de importaciones fuera de la región, los aranceles que aplica Estados Unidos a productos como acero, aluminio y cobre, y acciones para fortalecer las cadenas de suministro entre México y ese país.

“Todos estos asuntos serán retomados a mayor profundidad técnica entre los equipos de ambos países en las reuniones que se llevarán a cabo hasta el día jueves de la presente semana en la Ciudad de México”, agregó la SE.