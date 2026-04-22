Realizan con éxito ICHITAIP y FGE el 6° Ciclo de Conferencias “Ética y Valores en el Servicio Público” en Chihuahua

La ética tiene que ser entendida en el objetivo del servicio público que se dirige a las personas, pero también hacia adentro de las instituciones, en el comportamiento diario en todo nuestro entorno, aunque a veces llegue a confundirse con elementos ajenos a las tareas del día a día, manifestó el Comisionado Presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) al inaugurar el 6° Ciclo de Conferencias “Ética y Valores en el Servicio Público” que se celebró en coordinación entre los comités de ética del Órgano Garante y de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

El evento, que tuvo como sede el auditorio Dr. Raúl Cervantes Ahumada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), contó con la presencia de las Comisionadas del ICHITAIP Karla Gabriela Fuentes Moreno y María Selene Prieto Domínguez, así como del Magistrado Presidente del Tribunal de Disciplina Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Francisco Javier Acosta Molina.

Este ciclo de conferencias se realizó con el objetivo de fortalecer la cultura de la ética, la integridad y la prevención de conflictos de interés en el servicio público y se contó con la participación de Rodrigo Moreno González, quien presentó el tema “Ética Pública: el Arte del Diálogo y la Conciliación”, destacando la importancia de la comunicación efectiva en la resolución de conflictos dentro del servicio público.

El Comisionado Sergio Facio y el Magistrado Francisco Javier Acosta, celebraron el conversatorio “Respuestas y Desafíos en el Nuevo Escenario de la Transparencia y la Justicia Disciplinaria” ejercicio en el que destacaron la relevancia de consolidar instituciones transparentes, cercanas a la ciudadanía y comprometidas con la legalidad.

Cerró el evento Yuli Ivette Vega Trujillo con la conferencia “Rompiendo el Silencio: el Impacto del Acoso y Hostigamiento Laboral”, generando reflexión sobre la necesidad de entornos laborales dignos, respetuosos e incluyentes.

Este ciclo de conferencias fue organizado de manera conjunta por el Grupo de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP), presidido por Vera Violeta Venegas Medina, así como por el Comité de Ética de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE), encabezado por Javier González Jáquez.

El evento reunió a servidoras y servidores públicos de diversos entes públicos de la entidad.