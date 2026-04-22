Ofrece Secretaría de Cultura talleres por el “Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor”

La Secretaría de Cultura invita a la ciudadanía a participar en los talleres que se ofrecerán en conmemoración por el “Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor”, en los jardines de la Plaza Cultural “Los Laureles” en la ciudad de Chihuahua.

Estos cursos se impartirán el día 23 de abril, en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, con entrada gratuita para la población, además de un módulo de donación de libros para personas privadas de la libertad.

Las actividades incluyen talleres de ajedrez, creación de comics para todo público, presentaciones de libros, además de una lotería literaria.

Se contará con una dinámica de micrófono abierto “Palabras por plantas”, sesiones de talleres de literatura infantil, una sala de lectura y un espectáculo musical infantil.

Además tendrán la programación de las actividades permanentes de la Biblioteca Pública Central “Carlos Montemayor”, así como de la Biblioteca Infantil y la presencia de autores locales, editores y productores locales.

El 23 de abril fue seleccionado simbólicamente por la Unesco para honrar el legado de los autores Miguel de Cervantes y William Shakespeare para resaltar el papel fundamental que los libros desempeñan en la difusión del conocimiento y la cultura.