Asiste la Fiscal Especializada Georgina Bujanda al encuentro nacional con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos

En representación del Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, la Fiscal Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada, Georgina Bujanda Ríos, asistió a la primera Sesión Extraordinaria del 2026, de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, celebrada en la Ciudad de México.

El tema principal, fue un encuentro con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sr. Volker Türk, en donde estuvo presente la Fiscal General de la Republica, Ernestina Godoy Ramos.

Durante la reunión, se analizaron los retos y avances con respecto a la prevención, sanción y protección del delito de desaparición forzada, el cual es de suma sensibilidad y dolor, tanto para las víctimas directas como para el tejido social.

La parte toral de la reunión, fue el cierre a cargo del Alto Comisionado, Sr Volker Türk, quien expresó su sentir después de reunirse con colectivos de familiares de víctimas directas y con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, para lo cual, ofreció a México y sus entidades federativas, todo su acompañamiento, apoyo técnico, capacitación y disposición, para trabajar juntos por erradicar esta lamentable práctica en el país.