Rocío González y Manque Granados defienden operativos contra el narcotráfico en Chihuahua y exhiben mezquindad de Morena

Las diputadas federales Carmen Rocío González Alonso y Manque Granados Trespalacios, del Grupo Parlamentario del PAN, defendieron las acciones del Gobierno del Estado de Chihuahua en contra del narcotráfico, tras un operativo donde se desmanteló uno de los mayores laboratorios clandestinos de drogas en América Latina.

Su pronunciamiento se dio luego de la solicitud para que el Pleno de la Cámara de Diputados guardara un minuto de silencio por el fallecimiento de dos elementos de la Fiscalía de Chihuahua y dos instructores vinculados a la Embajada de Estados Unidos, tras un fatal accidente vehicular ocurrido el pasado domingo, momento que fue aprovechado por legisladores oficialistas para atacar al Gobierno del Estado.

Al hacer uso de la palabra, la diputada Carmen Rocío González Alonso lamentó los hechos y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas. Frente a los cuestionamientos de Morena, la legisladora defendió de manera firme los operativos efectuados por la Fiscalía de Chihuahua en coordinación con las fuerzas federales en el combate al narcotráfico en esa entidad.

Reprochó a los legisladores de Morena que, en lugar de reconocer estas acciones, de forma mezquina las critican y atacan al Gobierno de Chihuahua, argumentando una supuesta violación a la soberanía del país. Pero no dicen que fue un operativo en el que participó el Ejército Mexicano. “Lamento mucho que el Ejército no le informe de estos operativos a la presidenta de la República”.

Por su parte, la diputada Manque Granados Trespalacios reconoció las acciones que realiza la Gobernadora Maru Campos Galván para combatir al crimen organizado y desmantelar los narcolaboratorios, como el de Chihuahua, que fue catalogado el más grande de Latinoamérica y que, tanto Morena como el gobierno federal niegan que existan en nuestro país.

La diputada federal dejó en claro que en Chihuahua sí se enfrenta a la delincuencia, porque su gobierno está comprometido para erradicar la producción de drogas y construir un entorno de paz para las y los jóvenes, a diferencia de lo que ocurre a nivel federal.

Ambas legisladoras exigieron que el gobierno federal, a través del nuevo secretario de Relaciones Exteriores, junto con la embajada de Estados Unidos, expliquen si los instructores de la representación diplomática participaron o no en el operativo y quién autorizó su ingreso al país.