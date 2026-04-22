Aumentará informalidad en cuanto se aplique disminución a la jornada laboral

Octavio de la Torre presidente de Concanaco señaló que ante la implementación de la reforma de disminución a la jornada laboral es un golpe duro por lo cual se dará un incremento a la informalidad al ser insostenible la operación productiva para las mipymes.

En este sentido el líder nacional de Concanaco comentó que la mayoría de los comercios que dan empleo son micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) por lo cual en ocasiones se volverá insostenible cumplir con esta nueva ley.

Asegura que se realizaron 9 propuestas y solo 8 han transitado, la subsecuente es horas extras para tener 36 horas de trabajo, sin embargo hay una propuesta en proceso.

“Esta reforma es costosa incrementa casi un 20% el costo que tienen en los negocios adicional a que no hay personal disponible, que es lo que proponemos, un mecanismo alternativo en donde a partir de la hora 41 sería un subsidio en el pago de impuestos si yo acredito que contrate personal”, comentó

Por ley son 48 horas actualmente, menos descanso y ley silla van 42 horas productivas, por lo cual será insostenible al no tener una economía en crecimiento con esta carga.

Señaló que el 66% de las empresas son micro y pequeñas, destacando que hay 59 millones de población económica ocupada (empleos), de estos 50 millones son de las mipymes, por lo cual las grandes empresas solo manejan 8 millones de empleos y son los que están en la mesa de negociaciones.

Actualmente 28 millones de empresas son microempresas, 11 millones son empresas pequeñas y 10 millones de empresas son medianas, de las micro 11 millones son formales y 17 millones informales con esta reforma estarán más en la informalidad porque van a preferir darle de comer a su familia que ajena.

De los 11 millones de empresas pequeñas solo 3 millones 900 mil formales y 7 millones 500 mil son informales. Con un contraste de 10 millones de empresas medianas, 3 millones de ellas son formales y 6 millones son informales

De los 50 millones de empleos que existen, solo 18 millones de empleos son formales y 31 millones son informales.