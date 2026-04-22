Reporta SEyD avance del 62% en registro para ingreso a preparatoria

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) informó que, hasta el 22 de abril 35 mil 958 jóvenes se registraron en planteles públicos de Educación Media Superior para el ciclo escolar 2026-2027, lo que representa un avance del 62.3 por ciento respecto a la meta proyectada.

Lo anterior, como parte de la estrategia “Juntos a la Prepa. Mi Derecho, Mi Lugar”, cuyo proceso inició el 13 de abril a través de la plataforma digital https://mediasuperior.chihuahuaedu.gob.mx/, donde las y los aspirantes deben seleccionar tres opciones de planteles de su interés.

Del total, 18 mil 654 corresponden a mujeres y 17 mil 304 a hombres.

Por subsistema la mayor demanda se concentra en el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach) con 12 mil 656 aspirantes, seguido de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), que incluye Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) y Centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETis), con 10 mil 968.

También se contabilizan 4 mil 363 aspirantes en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (Cecytech), 3 mil 240 en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y mil 882 en la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (Dgetaycm), que incluye los Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTa).

El periodo concluye el 31 de mayo, por lo que se exhorta a las y los jóvenes a realizar el trámite de manera oportuna, para asegurar su lugar en alguno de los 13 subsistemas de Educación Media Superior que operan en la entidad.

De acuerdo con la dependencia, por primera vez no se aplicará examen de admisión, por lo que la asignación de espacios se realizará mediante el Sistema de Asignación a Educación Media Superior (Siaems), con base en la capacidad de las escuelas y las preferencias del alumnado.

Además se tomarán en cuenta criterios como la equidad de género, la discapacidad y la existencia de hermanas o hermanos inscritos en el mismo centro escolar.

A partir del 12 de junio, las y los aspirantes podrán consultar con su folio el plantel asignado en el portal oficial.

En el mismo sitio web también se puede revisar la oferta educativa de cada subsistema, así como un directorio georreferenciado de planteles.

Para resolver dudas se habilitó un centro de atención telefónica con servicio de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. El número para Chihuahua capital es 614-429-3300 y en Juárez 656-629-3300, con las extensiones 21012, 21061 y 21062 para ambas ciudades.